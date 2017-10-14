The Times: Дипломатическая неприкосновенность избавит президента «ПСЖ» от уголовного преследования
14 октября 2017 - 16:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи избежит уголовного преследования из-за дипломатической неприкосновенности.
Нассер аль-Хелаифи подозревается в даче взятки чиновнику ФИФА.
Аль-Хелаифи занимает должность министра без портфеля в катарском правительстве. В связи с этим он может воспользоваться дипломатической неприкосновенностью, чтобы уйти из-под расследования, сообщает Eurosport со ссылкой на The Times.
Нассер Аль-Хелаифи возглавляет телекорпорацию beIN Sports.
Швейцарская прокуратура возбудила уголовные дела в отношении Жерома Вальке и Аль-Хелаифи в связи с подозрениями в коррупции при покупке прав на трансляцию чемпионатов мира компанией beIN Media Group. По версии следствия, Аль-Хелаифи предоставил Вальке виллу стоимостью в 7 миллионов евро в качестве взятки.
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