The Times: Дипломатическая неприкосновенность избавит президента «ПСЖ» от уголовного преследования

PanARMENIAN.Net - Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи избежит уголовного преследования из-за дипломатической неприкосновенности.

Нассер аль-Хелаифи подозревается в даче взятки чиновнику ФИФА.

Аль-Хелаифи занимает должность министра без портфеля в катарском правительстве. В связи с этим он может воспользоваться дипломатической неприкосновенностью, чтобы уйти из-под расследования, сообщает Eurosport со ссылкой на The Times.

Нассер Аль-Хелаифи возглавляет телекорпорацию beIN Sports.

Швейцарская прокуратура возбудила уголовные дела в отношении Жерома Вальке и Аль-Хелаифи в связи с подозрениями в коррупции при покупке прав на трансляцию чемпионатов мира компанией beIN Media Group. По версии следствия, Аль-Хелаифи предоставил Вальке виллу стоимостью в 7 миллионов евро в качестве взятки.