«Яндекс.Такси» тестирует в РФ тариф для совместных поездок с незнакомцами

PanARMENIAN.Net - «Яндекс.Такси» начало тестирование тарифа «Комбо» для одновременной перевозки пассажиров, которые не знакомы между собой, но им «по пути». Об этом сообщил представитель сервиса.

Эксперимент начался несколько недель назад, точная дата не уточняется. Новый тариф тестируют для водителей класса «Эконом» в некоторых районах Москвы для ограниченного круга пользователей сервиса. Когда сервис запустят глобально — неизвестно, пишет TJ.

Как пояснили в «Яндекс.Такси», поездка тарифу «Комбо» будет примерно на 20% дешевле, чем по «Эконому».

«Водителям выгодно подбирать каждого нового пассажира, потому что, чем больше людей сядет к нему в машину, тем больше будет финальная сумма поездки. А значит, на одной поездке «Комбо» он может заработать на 20-50% больше, чем если бы повез одного пассажира по «Эконому» по тому же маршруту»,- говорят в «Яндекс.Такси».

28 июля на YouTube-канале «Яндекс.Такси» появилось объясняющее видео о тарифе «Комбо» для водителей. В видео говорится, что приложение автоматически ищет пассажиров, которым по пути. Водитель может одновременно принять не более трех заказов.

Пассажир, который уже сидит в машине, ждет следующего пассажира не более двух минут — это бесплатное время ожидания. Если за это время остановки такси клиент не выйдет к машине, с его карты в случае онлайн-оплаты спишется минимальная стоимость поездки. На вопрос о возможном введении платного времени ожидания (более двух минут) в «Яндекс.Такси» не ответили.