BBC: Возможный кандидат в президенты РФ Ксения Собчак встретилась с Путиным
14 октября 2017 - 16:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Российская телеведущая Ксения Собчак, возможная участница президентских выборов РФ 2018 года, встретилась с российским президентом Владимиром Путиным. Формальная тема разговора - интервью для фильма об Анатолии Собчаке.
К 80-летию со дня рождения бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака его дочь снимает фильм о жизни и карьере отца. Об этом рассказала мать телеведущей, член Совета Федерации Людмила Нарусова, передает BBC.
«После того как операторы, осветители и прочие ушли, Путин и Собчак остались поговорить наедине», - сказал один из источников издания.
На вопрос, действительно ли Собчак брала интервью у Путина, Нарусова ответила: «Предполагается, что Владимир Владимирович выступит одним из спикеров в фильме».
Ксения Собчак - возможный участник президентских выборов 2018 года. Выдвижение Собчак рассматривается в Кремле как вариант увеличения интереса граждан к кампании, говорил в сентябре близкий к администрации президента источник. Собчак не подтверждала, что пойдет на выборы, но и не отрицала этого.
«Собчак так устроена, что пойдет на выборы, только если Путин скажет ей: «Нужно». А если он так не скажет, то она не пойдет», - говорил бывший сотрудник кремлевской администрации.
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