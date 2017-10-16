Бьорк даст сразу 2 концерта в Тбилиси

PanARMENIAN.Net - Всемирно известная исландская певица Бьорк (Bjork) даст в Грузии сразу два концерта. Исполнительница будет выступать в Тбилиси в рамках фестиваля современной музыки и визуального искусства SOU.

Фестиваль SOU основан в 2006 году.

Первый концерт певицы состоится 31 октября в Тбилисском концертном зале (Филармония). Второй концерт Бьорк даст 3 ноября в Театре оперы и балета имени Палиашвили.

Продажа билетов стартует 16 октября.

Исландская певица, композитор и актриса, полное имя которой Бьорк Гвюдмюндсдоуттир родилась 21 ноября 1965 года в Рейкьявике. Бьорк – многократный номинант на премию «Грэмми», лауреат BRIT Awards и MTV Europe Music Awards, обладатель серебряной премии за лучшую женскую роль Каннского кинофестиваля в фильме «Танцующая в темноте».