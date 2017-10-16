Бьорк даст сразу 2 концерта в Тбилиси
16 октября 2017 - 10:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Всемирно известная исландская певица Бьорк (Bjork) даст в Грузии сразу два концерта. Исполнительница будет выступать в Тбилиси в рамках фестиваля современной музыки и визуального искусства SOU.
Фестиваль SOU основан в 2006 году.
Первый концерт певицы состоится 31 октября в Тбилисском концертном зале (Филармония). Второй концерт Бьорк даст 3 ноября в Театре оперы и балета имени Палиашвили.
Продажа билетов стартует 16 октября.
Исландская певица, композитор и актриса, полное имя которой Бьорк Гвюдмюндсдоуттир родилась 21 ноября 1965 года в Рейкьявике. Бьорк – многократный номинант на премию «Грэмми», лауреат BRIT Awards и MTV Europe Music Awards, обладатель серебряной премии за лучшую женскую роль Каннского кинофестиваля в фильме «Танцующая в темноте».
Самое значимое
Автор статьи признается, что перед просмотрел фильмы Параджанова «Тени забытых предков» и «Цвет граната», и называет последний самой влиятельной и спорной работой режиссера
«Я здесь в довольно дождливом Сан-Себастьяне, в лучшей стране - в Испании. Скоро увижу вас и с нетерпением жду этого. Мы едем в Ереван. Надеюсь увидеть вас очень скоро»,- говорит Малкович
«Мы организовали рекламную кампанию, потратили деньги и делали все от себя зависящее, чтобы концерт состоялся, но билеты не продались»,- отметил он
В беседе с PanARMENIAN.Net концертный директор Монатика Тамара Васюхина заявила, что в отмене концерта виновата компания-организатор Prime Production
Partner news
Последние новости
МИД НКР: Участие Арцаха в переговорах - следующий шаг на пути к карабахскому урегулированию В заявлении отмечается, что состоявшаяся 16 октября встреча президентов Армении и Азербайджана имеет важное значение с точки зрения создания условий для активизации переговорного процесса
Ученые: Сахар - причина развития агрессивных форм рака Потребление сахара, таким образом, становится причиной развития агрессивных форм рака
Саргсян после встречи с Алиевым: Единственное решение - это Карабах вне Азербайджана В Женеве, в посольстве Армении в Швейцарской Конфедерации, Саргсян после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 16 октября провел встречу с представителями армянской общины
Сборная Азербайджана упала на рекордные 23 позиции в рейтинге ФИФА Теперь Азербайджан занимает 115-е место. Это второе самое крупное падение сборной Азербайджана в рейтинге ФИФА