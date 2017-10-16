Иракские ВС взяли под контроль часть провинции Киркук: Курды сопротивляются

PanARMENIAN.Net - Вооруженные силы Ирака взяли под контроль «обширные участки» территории в богатой нефтью провинции Киркук на севере страны. Об этом 16 октября сообщило государственное телевидение.

Провинция Киркук, не входящая в состав Иракского Курдистана, является одной из спорных территорий между курдской автономией и центральным правительством в Багдаде. После изгнания боевиков ИГ большую часть этого региона контролируют бойцы пешмерга.

Премьер-министр Хейдар аль-Абади поручил военным «обеспечить безопасность в Киркуке при взаимодействии» с местным населением и бойцами курдского народного ополчения пешмерга, пишет Deutsche Welle.

Между тем, по версии Совета Безопасности регионального правительства Курдистана, Багдад «проводит наступление со стороны» города Таза, расположенного южнее Киркука, с намерением войти в город, занять авиабазу К1 и нефтяные месторождения. Курды оказывают сопротивление.

Агентство AFP со ссылкой на своего фотографа передало, что силы иракской армии двигаются в северном направлении от Тазы, а речь идет о «масштабной операции». По данным агентства, иракские военнослужащие и курды обменялись артиллерийским огнем.

Сообщения о передвижениях иракских войск появились на фоне истечения установленного Багдадом срока, в течение которого отряды пешмерга должны были покинуть районы Киркука, занятые в 2014 году во время борьбы с действовавшими там боевиками «Исламского государства».

В конце сентября курды, несмотря на протесты Багдада и критику международного сообщества, провели референдум о независимости. Голосование проходило в том числе в контролируемых ими районах провинции Киркук. Почти 93 процента участников референдума выступили за независимость Иракского Курдистана от Ирака.