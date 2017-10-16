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Детское Евровидение-2018 пройдет в Белоруссии

Детское Евровидение-2018 пройдет в Белоруссии
16 октября 2017 - 11:43 AMT

PanARMENIAN.Net - Детское Евровидение в 2018 году пройдет в Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Европейского вещательного союза.

«Европейский вещательный союз рад объявить, что белорусский член союза Белтелерадиокомпания примет детский песенный конкурс Евровидение в Минске в 2018 году. В Минске этот песенный конкурс пройдет уже во второй раз — в предыдущий раз Белоруссия принимала конкурс в 2010 году», — говорится в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что белорусская заявка была признана лучшей. Белоруссия участвует в каждом детском Евровидении с момента учреждения конкурса в 2003 году. Дважды представители Белоруссии выигрывали конкурс — Ксения Ситник в 2005 году и Алексей Жигалкович в 2007-м.

Конкурс пройдет в Белоруссии в ноябре 2018 года.

В 2017 году детское Евровидение пройдет в Грузии.

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