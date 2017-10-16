Aрмянская премьера Симфонии Орка № 1 Сержа Танкяна состоится 19 октября (видео)
16 октября 2017 - 12:38 AMT
PanARMENIAN.Net - 19 октября Государственный молодежный оркестр Армении во главе с дирижером Сергеем Смбатяном исполнит Симфонию Орка № 1 армяно-американского рок-певца и композитора, солиста группы System of a Down Сержа Танкяна. Композиция будет представлена в Армении впервые.
По словам Танкяна, для него большая честь, что Государственный молодежный оркестр Армении исполнит его симфонию Орка № 1 в рамках Международного фестиваля Хачатуряна. Музыкант отмечает, что он написал Orca Symphony № 1 как способ поговорить о человечестве, сравнивая орку - косатку с людьми. Четыре акта произведения предтавляют продолжительность жизни орки.
«Первый акт произведения называется Victorious Orcinus, и он в основном представляет жизнь кита-убийцы. Во втором акте орка решает войти в глубокое состояние медитации и самореализации. Между вторым и третьим актами животное понимает, что является дельфином. Мы называем его косаткой, но фактически он относится к типу млекопитающих, дельфинов. Сравнивая косатку и дельфина, как хорошую и плохую версию человечества, я пытаюсь сказать, что мы оба одинаково хороши и плохи, что у всех внутри есть свет и тьма. И каждый решает идти к свету и верить в жизнь! Последний и заключительный акт Орки называется Lamentation of the Beached. Именно тогда человечество осознает, что наша жизнь на этой планете ограничена не только нашим собственным возрастом и физическим существованием, но и возрастом самой планеты и тем, что мы делаем для планеты. Это огромная самореализация. Я надеюсь, что вам понравятся все четыре акта Орки. И еще раз благодарю вас за то, что я участвую в Международном фестивале Хачатуряна», - сказал Танкян.
Во время концерта, который состоится 19 октября, Государственный молодежный оркестр также исполнит фортепианный концерт Арама Хачатуряна. Солист: пианист- виртуоз Левон Карапетян.
Симфония Орка № 1 была записана в октябре 2012 года в Австрии, в Линце. 25 июня 2013 года симфония была выпущена в качестве альбома.
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