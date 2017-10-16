Лимит беспошлинного ввоза в ЕАЭС товаров из-за рубежа предлагают снизить до €50
16 октября 2017 - 12:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Появился новый вариант решения вопроса о снижении лимита беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По версии «Почты России», можно уменьшить лимит до €200 с 1 января 2019 года, до €100 - с 1 января 2020 года и до €50 - с 1 января 2021 года.
Это позволит сохранить «темпы роста трансграничной электронной торговли и максимизировать доходы федерального бюджета в среднесрочной перспективе», следует из письма гендиректора ФГУПа Николая Подгузова вице-премьеру РФ Аркадию Дворковичу, передает «Ъ».
На письме стоит резолюция вице-премьера от 11 октября с поручением аппарату правительства: «Срочно. Актуализируйте расчет бюджетного эффекта при разных порогах с участием Минфина и «Почты России».
В «Почте России» подтвердили, что такое письмо направлено. Представитель Аркадия Дворковича Алия Самигуллина от комментариев отказалась.
Сейчас в России порог беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях (МПО) составляет €1 тыс, в Армении этот порог составляет около €351, в Белоруссии он составляет €22, в Казахстане — €1 тыс, в Киргизии — $1 тыс.
Согласно плану, разработанному коллегией Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), с 1 января 2019 года лимит должен быть понижен до €500, а через год — до €200.
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