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Месси вновь станет отцом

Месси вновь станет отцом
16 октября 2017 - 13:19 AMT

PanARMENIAN.Net - Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси в третий раз станет отцом. Об этом в Instagam-аккаунте сообщила супруга футболиста Антонелла Рокуццо.

Она разместила фото, на котором Месси и их сыновья Тьяго и Матео притрагиваются к ее животу, и написала: «Семья из пяти человек».

Звезда «Барселоны», аргентинский футболист Лионель Месси в июле 2017 года сочетался браком со своей подругой детства Антонеллой Рокуццо в их родном городе Росарио в центральной части Аргентины. Церемонию, которая прошла в роскошном отеле City Center в центре города, аргентинская пресса окрестила «свадьбой века».

На праздник были приглашены 260 гостей, в том числе и другие известные футболисты и знаменитости. Среди гостей можно было увидеть коллег Месси по «Барселоне»: Луиса Суареса, Неймара и Жерара Пике с его женой, поп-дивой Шакирой.

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