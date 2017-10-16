Армянские шахматисты завоевали серебро и бронзу во 2-м этапе юношеского Гран-при Европы
16 октября 2017 - 13:32 AMT
PanARMENIAN.Net - В Джермуке завершился второй этап юношеского Гран-при Европы по шахматам. Армению представляли Арам Акопян, Шант Саргсян и Мамикон Гарибян.
Победителем стал украинец Кирилл Шевченко, набравший 10 очков из 11. Второе место с 8,5 очками занял Шант Саркисян. Бронзовым призером с 7,5 очками стал Арам Акопян.
Мамикон Гарибян с 4,5 очками занял 7-е место, сообщает пресс-служба НОКА.
В турнире по круговой системе участвовали 12 шахматистов из 7 стран.
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