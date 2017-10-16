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Саргсян прибыл в Женеву: Намечена встреча с Алиевым

Саргсян прибыл в Женеву: Намечена встреча с Алиевым
16 октября 2017 - 13:56 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян прибыл в Женеву. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter пресс-секретарь президента Армении Владимир Акопян.

16 октября по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ состоится встреча Саргсяна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

23 сентября в Нью-Йорке состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова, на которой присутствовали сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США), а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ, посол Анджей Каспршик. На встрече были обсуждены вопросы касательно организации предстоящей встречи президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева.

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Запись Владимира Акопяна в Twitter
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