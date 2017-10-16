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Мхитарян в качестве мотивации для детей: В Ереване появилось граффити футболиста (видео)

Мхитарян в качестве мотивации для детей: В Ереване появилось граффити футболиста
 16 октября 2017 - 14:56 AMT

PanARMENIAN.Net - На одной из ереванских улиц появилось граффити полузащитника сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна. Автор граффити - армянский художник Артур Авагян (Ruthra Naygava).

Как сообщил в беседе с PanARMENIAN.Net художник, граффити с портретом Мхитаряна нарисовано на территории «Центра содействия детям» в ереванском административном районе Зейтун. По его словам, цель данной работы - обеспечить нуждающихся детей мотивацией в лице достигшего успеха армянского футболиста.

«Подобные граффити для схожих целей я рисовал в разных местах - в Ереване, Капане, Тбилиси. Граффити Мхитаряна нарисовано в месте, где находится социально уязвимая группа детей. Я считаю, что подобные дети, да и все дети, нуждаются в сильной мотивации, чтобы верить в свои мечты. А Мхитарян - прекрасный пример для них»,- отметил Артур.

В 6-и государственных детских домах Армении проживает 660 детей, из которых 560 (около 85%) имеют инвалидность. Число детей, проживающих в интернатных учреждениях, достигло 3500. Эти дети живут в школах-интернатах из-за социальных проблем, многие из них поддерживают связь с семьей, а затем возвращаются домой.

Photo: Arthur Avagyan's FB page
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