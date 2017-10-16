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Сборная Армении опустилась на 7 позиций в рейтинге ФИФА

Сборная Армении опустилась на 7 позиций в рейтинге ФИФА
16 октября 2017 - 16:56 AMT

PanARMENIAN.Net - Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала новую рейтинговую таблицу национальных футбольных сборных. Сборная Армении опустилась на 7 позиций и занимает 90-е место.

В сентябресборная Армении занимала 83-е место в рейтинге.

Рейтинговую таблицу возглавляет Германия, за ней следуют Бразилия и Португалия.

В десятке лучших сборных расположились также Аргентина, Бельгия, Польша, Франция, Испания, Чили и Перу.

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