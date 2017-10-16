Безопасность Wi-Fi-подключений во всем мире оказалась под угрозой

PanARMENIAN.Net - Безопасность Wi-Fi-подключений оказалась под угрозой из-за серьезной уязвимости, выяснила группа специалистов.

Эксперты обнаружили критические проблемы в протоколе безопасности WPA2, который используется для защиты личных и корпоративных сетей. Из-за уязвимости, как утверждают специалисты, любую Wi-Fi-сеть можно взломать и получить доступ ко всему трафику, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Verge.

«Если ваше устройство поддерживает Wi-Fi, то, скорее всего, находится в опасности», — отмечается в анонсе исследования.

Кроме того, эксперты подчеркивают, что 41 процент устройств на базе Android подвержены «исключительно разрушительному» варианту уязвимости.

Исследователи рекомендуют пока не использовать другие протоколы безопасности, поскольку они еще более ненадежны. Полный отчет об эксплоите под названием KRACK опубликуют и представят 1 ноября на конференции ACM CCS.