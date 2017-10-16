МГ ОБСЕ: Встреча президентов Армении и Азербайджана прошла в конструктивной атмосфере
16 октября 2017 - 17:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с совместным заявлением по итогам состоявшейся 16 октября в Женеве встречи президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева.
Согласно заявлению, встреча прошла в конструктивной атмосфере.
«Президенты согласились принять меры по активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги по снижению напряженности на линии соприкосновения», – отмечается в сообщении.
Сопредседатели выразили удовлетворение прямыми переговорами, которые прошли после долгого перерыва. Они подтвердили свою готовность продолжить работу со сторонами в рамках посреднической миссии по мирному урегулированию карабахского конфликта. В качестве следующего шага сопредседатели в ближайшем будущем проведут рабочие встречи с министрами иностранных дел.
По инициативе сопредседателей Минской группы в резиденции постоянного представителя Швейцарии в Женевской штаб-квартире ООН и других международных организациях прошли переговоры президентов Армении и Азербайджана. Встреча прошла при участии министров иностранных дел Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедьярова, а также сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрю Шофера (США), Стефана Висконти (Франция) и личного представителя действующего председателя ОБСЕЕ Анджея Каспршика. После переговоров в расширенном составе состоялась беседа президентов Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева в формате тет-а-тет.
Самое значимое
«Наша встреча с президентом Бако Саакяном была очень продуктивной, и мы обсудили многие вопросы, связанные с конфликтом»,- отметил Шефер после встречи с президентом НКР
Цинкер сообщил, что проект признания Геноцида армян уже утвержден комиссией Кнессета по культуре. Далее вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Кнессета
Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
По его словам, Восканян был застрелен, когда схватил гранату, пытаясь бежать
Partner news
Самое читаемое в разделе
Сюжет
Последние новости
Ученые: Сахар - причина развития агрессивных форм рака Потребление сахара, таким образом, становится причиной развития агрессивных форм рака
Сборная Азербайджана упала на рекордные 23 позиции в рейтинге ФИФА Теперь Азербайджан занимает 115-е место. Это второе самое крупное падение сборной Азербайджана в рейтинге ФИФА
Безопасность Wi-Fi-подключений во всем мире оказалась под угрозой Эксперты обнаружили критические проблемы в протоколе безопасности WPA2, который используется для защиты личных и корпоративных сетей
Гусейнли: Есть ощущения, что меня хотят выкрасть и незаконно переправить в Азербайджан Ему вменяют незаконное пересечение границы, когда он эмигрировал из Азербайджана в 2008 году