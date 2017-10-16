МГ ОБСЕ: Встреча президентов Армении и Азербайджана прошла в конструктивной атмосфере

PanARMENIAN.Net - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с совместным заявлением по итогам состоявшейся 16 октября в Женеве встречи президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева.

Согласно заявлению, встреча прошла в конструктивной атмосфере.

«Президенты согласились принять меры по активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги по снижению напряженности на линии соприкосновения», – отмечается в сообщении.

Сопредседатели выразили удовлетворение прямыми переговорами, которые прошли после долгого перерыва. Они подтвердили свою готовность продолжить работу со сторонами в рамках посреднической миссии по мирному урегулированию карабахского конфликта. В качестве следующего шага сопредседатели в ближайшем будущем проведут рабочие встречи с министрами иностранных дел.

По инициативе сопредседателей Минской группы в резиденции постоянного представителя Швейцарии в Женевской штаб-квартире ООН и других международных организациях прошли переговоры президентов Армении и Азербайджана. Встреча прошла при участии министров иностранных дел Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедьярова, а также сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрю Шофера (США), Стефана Висконти (Франция) и личного представителя действующего председателя ОБСЕЕ Анджея Каспршика. После переговоров в расширенном составе состоялась беседа президентов Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева в формате тет-а-тет.