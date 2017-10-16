Сборная Азербайджана упала на рекордные 23 позиции в рейтинге ФИФА
16 октября 2017 - 17:51 AMT
PanARMENIAN.Net - После двух неудачных отборочных матчей чемпионата мира - 2018 против Чехии (1:2) и Германии (1:5) сборная Азербайджана по футболу опустилась на 23 позиции в октябрьском рейтинге ФИФА.
Теперь Азербайджан занимает 115-е место.Это второе самое крупное падение сборной Азербайджана в рейтинге ФИФА. Крупнее было лишь падение в октябре 2014 года, когда сборная Азербайджана опустились с 95-го места на 126-е, то есть на 31 ступень.
Арменияопустилась на 7 позиций и занимает 90-е место.Рейтинговую таблицу возглавляет Германия, за ней следуют Бразилия и Португалия.
Самое значимое
Бронзовыми медалистами стали среди молодых людей Феликс Даниелян (48 кг) и Ваагн Чалян (82 кг)
После перерыва хозяевам поля удалось сравнять счет. На 62-й минуте автором гола в составе сборной Казахстана стал Бауржан Турысбек
Издание отмечает, что в лице Мхитаряна главный тренер МЮ Жозе Моуринью приобрел не только лучшего плеймейкера за последние 3 сезона, но и игрока, который находится на вершине своего мастерства
Представляющий США Самуэль Севян на тай-брейке уступил китайцу Ли Чао счетом 0,5:1,5
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
МИД НКР: Участие Арцаха в переговорах - следующий шаг на пути к карабахскому урегулированию В заявлении отмечается, что состоявшаяся 16 октября встреча президентов Армении и Азербайджана имеет важное значение с точки зрения создания условий для активизации переговорного процесса
Ученые: Сахар - причина развития агрессивных форм рака Потребление сахара, таким образом, становится причиной развития агрессивных форм рака
Саргсян после встречи с Алиевым: Единственное решение - это Карабах вне Азербайджана В Женеве, в посольстве Армении в Швейцарской Конфедерации, Саргсян после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 16 октября провел встречу с представителями армянской общины
МГ ОБСЕ: Встреча президентов Армении и Азербайджана прошла в конструктивной атмосфере «Президенты согласились принять меры по активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги по снижению напряженности на линии соприкосновения», – отмечается в сообщении