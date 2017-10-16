Сборная Азербайджана упала на рекордные 23 позиции в рейтинге ФИФА

PanARMENIAN.Net - После двух неудачных отборочных матчей чемпионата мира - 2018 против Чехии (1:2) и Германии (1:5) сборная Азербайджана по футболу опустилась на 23 позиции в октябрьском рейтинге ФИФА.

Теперь Азербайджан занимает 115-е место.Это второе самое крупное падение сборной Азербайджана в рейтинге ФИФА. Крупнее было лишь падение в октябре 2014 года, когда сборная Азербайджана опустились с 95-го места на 126-е, то есть на 31 ступень.

Арменияопустилась на 7 позиций и занимает 90-е место.Рейтинговую таблицу возглавляет Германия, за ней следуют Бразилия и Португалия.