Саргсян после встречи с Алиевым: Единственное решение - это Карабах вне Азербайджана

PanARMENIAN.Net - В Женеве, в посольстве Армении в Швейцарской Конфедерации, президент Армении Серж Саргсян после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 16 октября провел встречу с представителями армянской общины. Саргсян представил итоги состоявшихся переговоров с Алиевым.

«Несколько минут назад завершилась встреча с президентом Азербайджана: каких-либо конкретных договоренностей, так сказать, у нас нет, касательно вариантов решения проблемы. Но мы договорились принять меры для дальнейшего ослабления напряженности, чтобы на передовой у нас не было жертв. Должен сказать, что и президент Азербайджана, и я в этом глубоко заинтересованы», – сказал президент РА.

«Дай Бог, чтобы он всегда так думал. Он тоже прекрасно понимает сложность проблемы, естественно, я также, но это такой вопрос, у которого никогда не будет простого решения. Но в одном хочу, чтобы вы все были уверены: для нас не может быть решения, которое может так или иначе нарушить безопасность Карабаха. Единственным для нас решением является то, чтобы Карабах был вне состава Азербайджана. Никогда ни один армянский руководитель не может принять и реализовать такого решения, и с этой целью мы сделаем все, наряду с этим обеспечивая развитие Армении, экономически укрепляя нашу страну», – отметил президент.

По инициативе сопредседателей Минской группы в резиденции постоянного представителя Швейцарии в Женевской штаб-квартире ООН и других международных организациях прошли переговоры президентов Армении и Азербайджана. Встреча прошла при участии министров иностранных дел Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедьярова, а также сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрю Шофера (США), Стефана Висконти (Франция) и личного представителя действующего председателя ОБСЕЕ Анджея Каспршика. После переговоров в расширенном составе состоялась беседа президентов Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева в формате тет-а-тет.

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