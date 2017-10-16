МИД НКР: Участие Арцаха в переговорах - следующий шаг на пути к карабахскому урегулированию
16 октября 2017 - 18:59 AMT
PanARMENIAN.Net - МИД Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) прокомментировал встречу президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева в Женеве 16 октября.
«Считаем, что еще одним шагом на пути к достижению реального прогресса в процессе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта должно стать восстановление полноформатных переговоров с непосредственным участием Республики Арцах на всех этапах»,- говорится в сообщении.
В заявлении отмечается, что состоявшаяся 16 октября встреча президентов Армении и Азербайджана имеет важное значение с точки зрения создания условий для активизации переговорного процесса, которому был нанесен серьезный урон в результате развязанной Азербайджаном в апреле 2016 года агрессии против Арцаха.
«Убеждены, что одной из основ продвижения переговорного процесса является неукоснительное соблюдение соглашений от 1994 и 1995 годов, а также реализация ранее достигнутых договоренностей, в частности, о применении механизма расследования инцидентов и увеличении штата сотрудников офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ и повышении его мониторинговых возможностей»,- говорится в заявлении МИД НКР.
По инициативе сопредседателей Минской группы в резиденции постоянного представителя Швейцарии в Женевской штаб-квартире ООН и других международных организациях прошли переговоры президентов Армении и Азербайджана. Встреча прошла при участии министров иностранных дел Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедьярова, а также сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрю Шофера (США), Стефана Висконти (Франция) и личного представителя действующего председателя ОБСЕЕ Анджея Каспршика. После переговоров в расширенном составе состоялась беседа президентов Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева в формате тет-а-тет.
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