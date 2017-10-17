Улица в Стамбуле будет названа именем фотографа-армянина Гюлера
17 октября 2017 - 12:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Мэрия Стамбула утвердила проект решения о переименовании улицы Тосбага в городском районе Бейоглу в честь известного фотографа армянского происхождения Ара Гюлера.
Как сообщает Ermenihaber, обычно мэрия отклоняет проекты по переименованию улиц, однако в этот раз было сделано исключение.
Гюлер жил на улице долгие годы, там же находится мастерская фотографа.
Ранее стало известно, что в Стамбуле будет основан музей, где будут выставляться работы Гюлера.
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