Улица в Стамбуле будет названа именем фотографа-армянина Гюлера

PanARMENIAN.Net - Мэрия Стамбула утвердила проект решения о переименовании улицы Тосбага в городском районе Бейоглу в честь известного фотографа армянского происхождения Ара Гюлера.

Как сообщает Ermenihaber, обычно мэрия отклоняет проекты по переименованию улиц, однако в этот раз было сделано исключение.

Гюлер жил на улице долгие годы, там же находится мастерская фотографа.

Ранее стало известно, что в Стамбуле будет основан музей, где будут выставляться работы Гюлера.