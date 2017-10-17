Том Айрапетян – старейший прыгун с трамплина в мире
17 октября 2017 - 15:21 AMT
PanARMENIAN.Net - 93-летний Том Айрапетян – старейший в мире прыгун с трамплина, до сих пор активный в данним виде спорта.
Как пишет Fansided, Айрапетян начал заниматься прыжками в 17 лет и занимается данным спортом всю жизнь. Сейчас Айрапетян, хоть и по собственным словам, «сдал немного», может все еще дать фору многим более молодым спортсменам.
Айрапетян выучил, что может добиться всего, от своих родителей, спасшихся от геноцида в 1915 году.
Спортсмен занесен в Зал славы плавания в 2007 году.
93-летний Айрапетян – обладатель более 140 американских и 16 мировых титулов.
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