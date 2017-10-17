// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Том Айрапетян – старейший прыгун с трамплина в мире

Том Айрапетян – старейший прыгун с трамплина в мире
17 октября 2017 - 15:21 AMT

PanARMENIAN.Net - 93-летний Том Айрапетян – старейший в мире прыгун с трамплина, до сих пор активный в данним виде спорта.

Как пишет Fansided, Айрапетян начал заниматься прыжками в 17 лет и занимается данным спортом всю жизнь. Сейчас Айрапетян, хоть и по собственным словам, «сдал немного», может все еще дать фору многим более молодым спортсменам.

Айрапетян выучил, что может добиться всего, от своих родителей, спасшихся от геноцида в 1915 году.

Спортсмен занесен в Зал славы плавания в 2007 году.

93-летний Айрапетян – обладатель более 140 американских и 16 мировых титулов.

Ссылки по теме:
FanSided. Still making a splash at 93, meet masters diver Tom Hairabedian
 Самое значимое
МГ ОБСЕ: Встреча президентов Армении и Азербайджана прошла в конструктивной атмосфереМГ ОБСЕ: Встреча президентов Армении и Азербайджана прошла в конструктивной атмосфере
«Президенты согласились принять меры по активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги по снижению напряженности на линии соприкосновения», – отмечается в сообщении
Новоназначенный сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США побывал в КарабахеНовоназначенный сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США побывал в Карабахе
«Наша встреча с президентом Бако Саакяном была очень продуктивной, и мы обсудили многие вопросы, связанные с конфликтом»,- отметил Шефер после встречи с президентом НКР
Экс-депутат Кнессета: Большинство израильтян - за признание Геноцида армянЭкс-депутат Кнессета: Большинство израильтян - за признание Геноцида армян
Цинкер сообщил, что проект признания Геноцида армян уже утвержден комиссией Кнессета по культуре. Далее вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Кнессета
В ДТП в Грузии погибли 2 армян, 3 граждан РА пострадалиВ ДТП в Грузии погибли 2 армян, 3 граждан РА пострадали
Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
Эрна Мир из Армении победила на «Новой волне-2017»
Граждане Армении могут получить право работать в России водителями с национальными правами
Епархия ААЦ в Грузии: Не имеем притязаний к храму в Гумбурдо и считаем его грузинским
Армянам не разрешают установить хачкар в грузинском селе: В ход пущены войска спецназначения
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
Шер возвращается на большой экран Сценарий фильма держится в секрете.
В Азербайджане 160 политзаключенных Партия выступила с заявлением, осудив власти за репрессии против оппозиционеров.
Ученые: Сахар - причина развития агрессивных форм рака Потребление сахара, таким образом, становится причиной развития агрессивных форм рака
Саргсян после встречи с Алиевым: Единственное решение - это Карабах вне Азербайджана В Женеве, в посольстве Армении в Швейцарской Конфедерации, Саргсян после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 16 октября провел встречу с представителями армянской общины