Том Айрапетян – старейший прыгун с трамплина в мире

PanARMENIAN.Net - 93-летний Том Айрапетян – старейший в мире прыгун с трамплина, до сих пор активный в данним виде спорта.

Как пишет Fansided, Айрапетян начал заниматься прыжками в 17 лет и занимается данным спортом всю жизнь. Сейчас Айрапетян, хоть и по собственным словам, «сдал немного», может все еще дать фору многим более молодым спортсменам.

Айрапетян выучил, что может добиться всего, от своих родителей, спасшихся от геноцида в 1915 году.

Спортсмен занесен в Зал славы плавания в 2007 году.

93-летний Айрапетян – обладатель более 140 американских и 16 мировых титулов.