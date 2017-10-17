В Азербайджане 160 политзаключенных
17 октября 2017 - 13:34 AMT
PanARMENIAN.Net - B Азербайджане более 160 политзаключенных, в том числе около 20 из них - журналисты и блогеры. По числу политзаключенных и узников совести Азербайджан - в числе лидеров в Европе.
Об этом говорится в заявлении партии Классического Народного фронта Азербайджана, сообщает Minval.
«Давление на активистов продолжается даже в тюрьмах, где их заключают в карцер, ужесточают условия наказания, подвергают пыткам», - говорится в заявлении.
Лица, протестующие против экономического упадка и социальной напряженности, коррупции, вызываются в полицию и подвергаются давлению.
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Случай не единичный
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
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