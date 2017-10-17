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В Азербайджане 160 политзаключенных

В Азербайджане 160 политзаключенных
17 октября 2017 - 13:34 AMT

PanARMENIAN.Net - B Азербайджане более 160 политзаключенных, в том числе около 20 из них - журналисты и блогеры. По числу политзаключенных и узников совести Азербайджан - в числе лидеров в Европе.

Об этом говорится в заявлении партии Классического Народного фронта Азербайджана, сообщает Minval.

«Давление на активистов продолжается даже в тюрьмах, где их заключают в карцер, ужесточают условия наказания, подвергают пыткам», - говорится в заявлении.

Лица, протестующие против экономического упадка и социальной напряженности, коррупции, вызываются в полицию и подвергаются давлению.

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