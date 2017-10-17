Степанакерт настаивает на участии в переговорах по урегулированию карабахского конфликта

PanARMENIAN.Net - Арцах сохраняет неизменность позиции по необходимости восстановления полноценного формата переговорного процесса урегулирования и вовлечения Степанакерта в процесс.

Об этом заявил президент НКР Бако Саакян, сообщает Artsakhpress.

«Подчеркиваю, что независимость и безопасность для нас – неприкосновенные ценности, которые являются основами госстроительства республики... будущее Арцаха не может решаться без его непосредственного участия во всех этапах переговорного процесса. Вместе с Арменией, мы продолжим осуществлять дальнейшие шаги в данном направлении», - сказал он.