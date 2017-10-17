Степанакерт настаивает на участии в переговорах по урегулированию карабахского конфликта
17 октября 2017 - 15:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Арцах сохраняет неизменность позиции по необходимости восстановления полноценного формата переговорного процесса урегулирования и вовлечения Степанакерта в процесс.
Об этом заявил президент НКР Бако Саакян, сообщает Artsakhpress.
«Подчеркиваю, что независимость и безопасность для нас – неприкосновенные ценности, которые являются основами госстроительства республики... будущее Арцаха не может решаться без его непосредственного участия во всех этапах переговорного процесса. Вместе с Арменией, мы продолжим осуществлять дальнейшие шаги в данном направлении», - сказал он.
Азербайджано-карабахский конфликт
Карабахско-азербайджанский конфликт начался в 1988 году. В ответ на мирные требования армян Карабаха, которые составляли 80% населения Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО), Азербайджан развязал агрессию против мирного населения. В результате национально-освободительной войны 1991-1994гг. была провозглашена Нагорно-Карабахская Республика. Армия обороны НКР также создала зону безопасности вокруг НКР, включающую 7 районов. 11 мая 1994 года было достигнуто соглашение о прекращении огня (Бишкекский протокол). В настоящее время урегулированием конфликта занимаются сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Франция, США и Россия.
Самое значимое
«Президенты согласились принять меры по активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги по снижению напряженности на линии соприкосновения», – отмечается в сообщении
«Наша встреча с президентом Бако Саакяном была очень продуктивной, и мы обсудили многие вопросы, связанные с конфликтом»,- отметил Шефер после встречи с президентом НКР
Цинкер сообщил, что проект признания Геноцида армян уже утвержден комиссией Кнессета по культуре. Далее вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Кнессета
Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
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