Шер возвращается на большой экран
17 октября 2017 - 16:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Всемирно известная певица и актриса Шер (Шерилин Саркисян) возвращается в большой кинематограф.
Шэр присоединится к коллективу сиквела мюзикла «Мама Миа» - «Мама Миа 2: Вот и мы опять».
Вместе с 71-летней оскароносной актрисой в мюзикле сыграют Мэрил Стрип, Аманда Сейфилд, Колин Ферт, Пирс Броснан, Джули Уотерс и Кристин Барански.
Сценарий фильма держится в секрете.
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