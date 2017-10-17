// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Шер возвращается на большой экран

Шер возвращается на большой экран
17 октября 2017 - 16:56 AMT

PanARMENIAN.Net - Всемирно известная певица и актриса Шер (Шерилин Саркисян) возвращается в большой кинематограф.

Шэр присоединится к коллективу сиквела мюзикла «Мама Миа» - «Мама Миа 2: Вот и мы опять».

Вместе с 71-летней оскароносной актрисой в мюзикле сыграют Мэрил Стрип, Аманда Сейфилд, Колин Ферт, Пирс Броснан, Джули Уотерс и Кристин Барански.

Сценарий фильма держится в секрете.

Ссылки по теме:
The Huffington Post. Cher Has Been Cast In The Mamma Mia Sequel, Sends Iconic Tweet About It
 Самое значимое
Varsity о Сергее Параджанове: Один из величайших визуальных поэтов мираVarsity о Сергее Параджанове: Один из величайших визуальных поэтов мира
Автор статьи признается, что перед просмотрел фильмы Параджанова «Тени забытых предков» и «Цвет граната», и называет последний самой влиятельной и спорной работой режиссера
Джон Малкович с нетерпением ждет встречи с армянамиДжон Малкович с нетерпением ждет встречи с армянами
«Я здесь в довольно дождливом Сан-Себастьяне, в лучшей стране - в Испании. Скоро увижу вас и с нетерпением жду этого. Мы едем в Ереван. Надеюсь увидеть вас очень скоро»,- говорит Малкович
Организатор ереванского концерта Монатика: Мы сделали все возможное, билеты не продавалисьОрганизатор ереванского концерта Монатика: Мы сделали все возможное, билеты не продавались
«Мы организовали рекламную кампанию, потратили деньги и делали все от себя зависящее, чтобы концерт состоялся, но билеты не продались»,- отметил он
Концертный директор Монатика: Организаторы водили нас за нос, но певец все равно приедет в ЕреванКонцертный директор Монатика: Организаторы водили нас за нос, но певец все равно приедет в Ереван
В беседе с PanARMENIAN.Net концертный директор Монатика Тамара Васюхина заявила, что в отмене концерта виновата компания-организатор Prime Production
Partner news
 Статьи
Запоздалая слава

Кто такой Монатик и почему его ереванский концерт не состоится

 Самое читаемое в разделе
«Евровидение» изменило правила конкурса после недопуска Самойловой
Сценарии всех эпизодов 8 сезона «Игры престолов» написаны
200 лет со дня рождения Айвазовского
Ануш Элбакян во второй раз удостоилась «Эмми»
Главная
Все новости
Обзор: Культура
Другие новости раздела
 Последние новости
Степанакерт настаивает на участии в переговорах по урегулированию карабахского конфликта
В Азербайджане 160 политзаключенных Партия выступила с заявлением, осудив власти за репрессии против оппозиционеров.
Том Айрапетян – старейший прыгун с трамплина в мире Спортсмен занесен в Зал славы плавания в 2007 году.
Улица в Стамбуле будет названа именем фотографа-армянина Гюлера Гюлер жил на улице долгие годы, там же находится мастерская фотографа.