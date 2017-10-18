МИД РА: Ремарки Мамедова доказывают, что препятствует карабахскому урегулированию
18 октября 2017 - 14:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян прокомментировал заявления помощника президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Новруза Мамедова, который после женевской встречи 16 октября обвинил главу армянского государства Сержа Саргсяна в попытке «сорвать договоренности по Карабаху».
Помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Новруз Мамедов после встречи глав государств написал на своей странице в соцсети Facebook: «Было решено, чтобы помимо согласованных моментов никаких заявлений пока не делалось. Но он (Саргсян) это сделал… Видно, он не хочет отказываться от намерения нарушить переговоры».
«На фоне выдержанных в рамках дипломатической корректности по отношению к президенту Азербайджана комментариев президента Республики Армения после встречи в Женеве отражающие пещерное мышление Новруза Мамедова ремарки являются очередным доказательством того, что именно препятствует урегулированию нагорно-карабахской проблемы», – написал Кочарян в своем микроблоге в Twitter.
16 октября в Женеве, в посольстве Армении в Швейцарской Конфедерации, президент РА Серж Саргсян провел встречу с представителями армянской общины и представил итоги состоявшихся в тот же день переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. «Мы договорились принять меры для дальнейшего ослабления напряженности, чтобы на передовой у нас не было жертв. Должен сказать, что и президент Азербайджана, и я в этом глубоко заинтересованы. Дай Бог, чтобы он всегда так думал. Он тоже прекрасно понимает сложность проблемы, естественно, я также, но это такой вопрос, у которого никогда не будет простого решения. Но в одном хочу, чтобы вы все были уверены: для нас не может быть решения, которое может так или иначе нарушить безопасность Карабаха. Единственным для нас решением является то, чтобы Карабах был вне состава Азербайджана», – сказал Саргсян.
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