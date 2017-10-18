// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

МИД РА: Ремарки Мамедова доказывают, что препятствует карабахскому урегулированию

МИД РА: Ремарки Мамедова доказывают, что препятствует карабахскому урегулированию
18 октября 2017 - 14:36 AMT

PanARMENIAN.Net - Заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян прокомментировал заявления помощника президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Новруза Мамедова, который после женевской встречи 16 октября обвинил главу армянского государства Сержа Саргсяна в попытке «сорвать договоренности по Карабаху».

Помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Новруз Мамедов после встречи глав государств написал на своей странице в соцсети Facebook: «Было решено, чтобы помимо согласованных моментов никаких заявлений пока не делалось. Но он (Саргсян) это сделал… Видно, он не хочет отказываться от намерения нарушить переговоры».

«На фоне выдержанных в рамках дипломатической корректности по отношению к президенту Азербайджана комментариев президента Республики Армения после встречи в Женеве отражающие пещерное мышление Новруза Мамедова ремарки являются очередным доказательством того, что именно препятствует урегулированию нагорно-карабахской проблемы», – написал Кочарян в своем микроблоге в Twitter.

16 октября в Женеве, в посольстве Армении в Швейцарской Конфедерации, президент РА Серж Саргсян провел встречу с представителями армянской общины и представил итоги состоявшихся в тот же день переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. «Мы договорились принять меры для дальнейшего ослабления напряженности, чтобы на передовой у нас не было жертв. Должен сказать, что и президент Азербайджана, и я в этом глубоко заинтересованы. Дай Бог, чтобы он всегда так думал. Он тоже прекрасно понимает сложность проблемы, естественно, я также, но это такой вопрос, у которого никогда не будет простого решения. Но в одном хочу, чтобы вы все были уверены: для нас не может быть решения, которое может так или иначе нарушить безопасность Карабаха. Единственным для нас решением является то, чтобы Карабах был вне состава Азербайджана», – сказал Саргсян.

Ссылки по теме:
Запись Шаварша Кочярана в Twitter
 Самое значимое
Парламент Армении одобрил программу правительстваПарламент Армении одобрил программу правительства
Депутаты Национального Собрания Армении в ходе заседания 22 июня соотношением голосов 64 «за», 31 «против» приняли программу действий правительства РА на 2017-2022 годы.
Свитальский: Парламентские выборы в Армении не были совершеннымиСвитальский: Парламентские выборы в Армении не были совершенными
Прошедшие в апреле 2017 года в Армении парламентские выборы не были совершенными. Об этом заявил руководитель миссии ЕС в Армении посол Петр Свитальский.
Генсек ОБСЕ посетит АрмениюГенсек ОБСЕ посетит Армению
В тот же день состоятся переговоры генсека ОБСЕ с главой МИД Армении и совместная пресс-конференция
Председателем Национального Собрания Армении избран Ара БаблоянПредседателем Национального Собрания Армении избран Ара Баблоян
За кандидатуру Баблояна проголосовали 88 депутатов, против - 12.
Partner news
 Статьи
Тот, кто говорит «ни пяди земли», роет могилу этой нации

Главные тезисы интервью Левона Тер-Петросяна

 Самое читаемое в разделе
Министр финансов РА: Новые антироссийские санкции не отразятся на экономике Армении
Налбандян: Договоренностей о встрече Саргсян-Алиев нет
Арцрун Ованнисян: Сбивать «Искандеры» невозможно никаким азербайджанским противоракетным оружием
Премьер Армении подсказал главам общин, как привлекать инвестиции
Главная
Все новости
Обзор: Политика
Другие новости раздела
 Последние новости
Каир назван самым опасным для женщин мегаполисом В первую пятерку также попали пакистанский Карачи, столица Демократической Республики Конго Киншаса, индийская столица Дели и столица Перу Лима
Неонацистский лидер признался - он еврей и гей Уилшоу рассказал, что раскаивается в своих действиях в прошлом и покидает ряды неонацистов
Левон Айрапетян скончался в российской колонии: Его похоронят в Москве Айрапетян перенес несколько инфарктов и страдал онкологическим заболеванием, а в последнее время состояние его здоровья стало крайне тяжелым
Мхитарян встретился в Лиссабоне с партнером по сборной Армении Казаряном Он пожелал Мхитаряну удачи в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики»