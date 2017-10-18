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В Армении ожидается погода без осадков: Потеплеет

В Армении ожидается погода без осадков: Потеплеет
18 октября 2017 - 14:42 AMT

PanARMENIAN.Net - С 19-23 октября в Армении ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. С 19-21 октября температура воздуха на территории республики постепенно повысится на 2-3 градуса, затем существенно не изменится.

В Ереване также 19-23 октября ожидается погода без осадков. Днем температура воздуха поднимется до 21-22 градусов тепла.

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