Армянский стартап запустил кампанию по созданию первой в мире левитирующей камеры (видео)
18 октября 2017 - 11:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский стартап 1-Ring запустил на Indiegogo кампанию в поддержку создания левитирующей камеры Moon.
На момент публикации – спустя несколько часов после старта кампании, проект собрал $24.000 при конечной цели в $45.000.
В рамках кампании стартап предлагает камеру в трех комплектациях – стоимостью в $149, $199 и $349.
Камера может использоваться как в качестве домашнего помощника, так и для видеозвонков, фотографий и для наблюдения за маленькими детьми и животными.
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