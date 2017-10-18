Армянский стартап запустил кампанию по созданию первой в мире левитирующей камеры

PanARMENIAN.Net - Армянский стартап 1-Ring запустил на Indiegogo кампанию в поддержку создания левитирующей камеры Moon.

На момент публикации – спустя несколько часов после старта кампании, проект собрал $24.000 при конечной цели в $45.000.

В рамках кампании стартап предлагает камеру в трех комплектациях – стоимостью в $149, $199 и $349.

Камера может использоваться как в качестве домашнего помощника, так и для видеозвонков, фотографий и для наблюдения за маленькими детьми и животными.