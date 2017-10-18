Google Maps теперь предлагает прогулки по другим планетам
18 октября 2017 - 11:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Google Maps добавил функцию, позволяющую рассмотреть еще 15 небесных помимо Земли.
Желающие могут «прогуляться» по Луне, Марсу, Венере, Меркурию, Плутону, планете Церера, спутникам Сатурна и Юпитера.
Для создания карт Google использовала снимки NASA, Европейского космического агентства, фотографии с Международной космической станции, а также работы астрономического художника Бьорна Йонссона.
Большинство использованных фотографий сделаны с помощью зонда Kassini
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