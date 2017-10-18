В Армении появился новый современный электропоезд

PanARMENIAN.Net - В Армению привели новый современный электропоезд высокого класса. Он доставлен в страну из России.

Министр транспорта, связи и информационных технологий республики Ваан Мартиросян посетил 17 октября ереванское локомотивное депо для ознакомления с техническими возможностями электропоезда.

С возможностями электропоезда министра в ереванском локомотивном депо ознакомил генеральный директор ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» Сергей Валько.

«129-местный двухвагонный поезд оснащен удобными креслами, устройствами кондиционирования и обеззараживания воздуха, противопожарными системами, подъемниками для пассажиров с нарушениями опорно-двигательного аппарата, передвигающихся в инвалидных колясках. В вагонах есть аварийные выходы, установлены информационные экраны.

Электропоезд проходит тестовое испытание, во время которого будет проверено его техническое состояние с учетом рельефа Армении, а также возможности инфраструктур.

Соответствующую переподготовку пройдут также машинисты. После тестирования будет решено - электропоезд с каким количеством мест и вагонов необходим Армении. Предполагается, что подобным подвижной состав будет сдан в эксплуатацию в начале 2018 года.

Поезд был доставлен в Армению в рамках договоренностей, достигнутых между премьер-министром Армении Кареном Карапетяном и руководством ОАО «РЖД».