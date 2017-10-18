Итальянцы хотят организовать вертолетные перелеты в Армении
18 октября 2017 - 13:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Итальянская Elitaliana заинтересована в осуществлении вертолетных перелетов в Армении.
Об этом, по сообщению пресс-службы Главного управления гражданской авиации Армении, заявили представители компании на встрече с главой ГУГА Сергеем Аветисяном.
Аветисян приветствовал желание итальянской компании войти на армянский рынок и подчеркнул наличие в стране запроса на вертолетные перевозки.
Elitaliana создана в 1964 году.
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