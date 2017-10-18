Фанатка перевела €32.000 в фонд Роналду: Взамен она получит день с футболистом

PanARMENIAN.Net - Неизвестная жительница Калифорнии отдала 32 тысячи евро в благотворительный фонд нападающего «Реала» Криштиану Роналду.

Взамен девушка получила набор фанатки Роналду: два VIP-билета на домашний матч «Реала», возможность попасть на тренировку команды и частная фотосессия с любимчиком, сообщает Eurosport со ссылкой на Bild.

По информации The Independent, в 2015 году Роналду признали самым активным спортсменом-филантропом. На счету Роналду 7 голов и 1 ассист в 9 матчах сезона-2017/18.

По информации Forbes, больше Криштиану (94 млн евро) в Европе зарабатывает только автор «Гарри Поттера» Джоан Роулинг.