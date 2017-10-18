Член ПАСЕ получил €15.000 за защиту интересов Баку

PanARMENIAN.Net - Появились новые данные о подкупленных Азербайджаном членов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). На этот раз их ряды пополнила депутат Бундестага Германии от правящего ХДС, близкий соратник канцлера ФРГ Ангелы Меркель Карин Штренц, которая получила из Азербайджана 15 тысяч евро при помощи промежуточных компаний и лоббистских компаний, связанных с бывшим госсекретарем Германии Эдуардом Линтнером.Даты выплат – 2014 и 2015 годы – пришлись на время, когда режим Ильхама в ПАСЕ подвергался особо жесткой критике.

Соратница канцлера Германии Карин Штренц входит в «турецкое лобби» ПАСЕ, является депутатом Бундестага с 2009 года.

В обмен на деньги депутат всегда проявляла лояльную позицию по отношению к азербайджанскому режиму, пишет Panorama.am со ссылкой на Das Erste.

Депутат была вынуждена задекларировать данные деньги, при этом отказавшись объяснить, откуда она их получила. В то время как после коррупционного скандала, связанного с Азербайджаном, некоторые члены СЕ подали в отставку, Штренц, как и прежде, пребывает в своей должности.

4 сентября Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) опубликовал на своем веб-сайте расследование под названием «Азербайджанский ландромат». В совместном журналистском расследовании, в котором также участвовали Süddeutsche Zeitung (Германия), Barron’s (США), Le Monde (Франция), The Guardian (Великобритания), Bivol (Болгария) и другие, говорится о том, что власти Азербайджана использовали фиктивные компании в Великобритании для отмывания 2,9 миллиарда долларов. Эти деньги шли на подкуп европейских политиков, которые лоббировали интересы Азербайджана в ЕС и блокировали резолюции, осуждающие нарушения прав человека в бывшей советской республике. Все это происходило на фоне массовых арестов активистов и журналистов в Азербайджане, представители правящей элиты страны использовали тайную «черную кассу» для выплат взяток европейским политикам, приобретения предметов роскоши, отмывания денег и прочих корыстных целей.