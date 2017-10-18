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Тяжелоатлетка Ялян завоевала три медали на чемпионате Европы среди юниоров

Тяжелоатлетка Ялян завоевала три медали на чемпионате Европы среди юниоров
18 октября 2017 - 14:25 AMT

PanARMENIAN.Net - Представляющая Армению штангистка Изабелла Ялян завоевала три медали на чемпионате Европы по штанге среди юниоров, проходящем в Албании.

Выступающая в категории M23 Ялян завоевала бронзу в двоеборье, показав результат 195 кг.

Также Ялян завоевала бронзу в рывке, показав результат 85 кг, и малую серебряную медаль в толчке (110 кг).

Ялян выступает в весовой категории 58 кг.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди юниоров проходит в албанском Дурресе.

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