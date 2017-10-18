Eurasianet. Армения имеет преимущества перед Азербайджаном в карабахском конфликте

PanARMENIAN.Net - Армения имеет преимущества перед Азербайджаном в карабахском конфликте, среди которых – выгодное географическое положение и покупки российского оружия по более дешевым ценам.

Об этом пишет портал Eurasianet, отмечая, что армянская сторона контролирует не только Карабах, но и прилегающие территории.

«Несмотря на то, что обе стороны построили серьезные укрепления вдоль линии фронта, Азербайджан хромает с точки зрения возможности совершения атак. В случае широкомасштабных столкновений сохранение статус-кво будет расценено как победа армянской стороны, тогда как Баку придется довольствоваться небольшими территориальными приобретениями», - говорится в статье.

«Для обороняющейся армянской стороны нет необходимости наращивать военные силы до уровня Азербайджана, тратящего миллиарды на вооружение. Тем не менее, у армян есть собственные важные приобретения – такие, как системы С-300 (есть и у Азербайджана) и ракеты «Искандер-М» (которых у Азербайджана нет) – оружие, более необходимое для сдерживания, чем для полноценной войны», - пишет портал.

«Россия вооружает обе стороны, что возмущает Армению, однако Армения покупает оружие по более выгодным ценам», - заключает издание.