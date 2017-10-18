Eurasianet. Армения имеет преимущества перед Азербайджаном в карабахском конфликте
18 октября 2017 - 16:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения имеет преимущества перед Азербайджаном в карабахском конфликте, среди которых – выгодное географическое положение и покупки российского оружия по более дешевым ценам.
Об этом пишет портал Eurasianet, отмечая, что армянская сторона контролирует не только Карабах, но и прилегающие территории.
«Несмотря на то, что обе стороны построили серьезные укрепления вдоль линии фронта, Азербайджан хромает с точки зрения возможности совершения атак. В случае широкомасштабных столкновений сохранение статус-кво будет расценено как победа армянской стороны, тогда как Баку придется довольствоваться небольшими территориальными приобретениями», - говорится в статье.
«Для обороняющейся армянской стороны нет необходимости наращивать военные силы до уровня Азербайджана, тратящего миллиарды на вооружение. Тем не менее, у армян есть собственные важные приобретения – такие, как системы С-300 (есть и у Азербайджана) и ракеты «Искандер-М» (которых у Азербайджана нет) – оружие, более необходимое для сдерживания, чем для полноценной войны», - пишет портал.
«Россия вооружает обе стороны, что возмущает Армению, однако Армения покупает оружие по более выгодным ценам», - заключает издание.
Самое значимое
«Президенты согласились принять меры по активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги по снижению напряженности на линии соприкосновения», – отмечается в сообщении
«Наша встреча с президентом Бако Саакяном была очень продуктивной, и мы обсудили многие вопросы, связанные с конфликтом»,- отметил Шефер после встречи с президентом НКР
Цинкер сообщил, что проект признания Геноцида армян уже утвержден комиссией Кнессета по культуре. Далее вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Кнессета
Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
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