В Каталонии опасаются, что Мадрид расформирует их правительство и арестует министров

PanARMENIAN.Net - Власти Каталонии опасаются, что Мадрид может расформировать их региональное правительство и даже поместить министров под арест. Об этом заявил глава совета по внешней политике женералитета Каталонии Рауль Ромева.

«Существует ли возможность отстранения меня, председателя правительства или всего правительства или даже ареста, как мы наблюдали недавно в случае с двумя лидерами? Да, существует», — заявил Ромева журналистам в Брюсселе.

При этом он задался вопросом, «нормально ли это и допустит ли этого Евросоюз», пишет РИА Новости.

«Это может произойти, и мы действительно этим обеспокоены. Что-то подобное не только может произойти в ЕС, это уже произошло. Вспомните, 14 представителей каталонской администрации уже были задержаны и провели одну или даже две ночи в полиции», — сказал представитель регионального правительства Каталонии.

16 октября судья Национальной судебной палаты Испании приняла решение поместить под стражу без права выхода под залог в качестве предварительной меры пресечения глав двух организаций «Каталонская национальная ассамблея» и Omnium Cultural Жорди Куишара и Жорди Санчеса, подозреваемых в преступлениях, связанных с призывом к мятежу.