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Фламандский парламент сформировал группу дружбы с Нагорным Карабахом

Фламандский парламент сформировал группу дружбы с Нагорным Карабахом
18 октября 2017 - 17:28 AMT

PanARMENIAN.Net - Парламент Фландрии сформировал группу дружбы с Нагорно-Карабахской республикой.

По сообщению пресс-службы президента НКР, присутствующий на торжественном мероприятии в честь формирования группы президент республики Бако Саакян поблагодарил всех, чьими усилиями создане группы оказалось возможным.

Саакян подчеркнул, что Фландрия – родина старейшей армянской общины на территории Бельгии, и армяне всегда играли роль моста между Востоком и Западом.

Он отметил, что богатая история двусторонних отношений обязательно оставит положительный след на отношениях в нынешний период.

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