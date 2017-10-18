Фламандский парламент сформировал группу дружбы с Нагорным Карабахом
18 октября 2017 - 17:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Парламент Фландрии сформировал группу дружбы с Нагорно-Карабахской республикой.
По сообщению пресс-службы президента НКР, присутствующий на торжественном мероприятии в честь формирования группы президент республики Бако Саакян поблагодарил всех, чьими усилиями создане группы оказалось возможным.
Саакян подчеркнул, что Фландрия – родина старейшей армянской общины на территории Бельгии, и армяне всегда играли роль моста между Востоком и Западом.
Он отметил, что богатая история двусторонних отношений обязательно оставит положительный след на отношениях в нынешний период.
Самое значимое
«Президенты согласились принять меры по активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги по снижению напряженности на линии соприкосновения», – отмечается в сообщении
«Наша встреча с президентом Бако Саакяном была очень продуктивной, и мы обсудили многие вопросы, связанные с конфликтом»,- отметил Шефер после встречи с президентом НКР
Цинкер сообщил, что проект признания Геноцида армян уже утвержден комиссией Кнессета по культуре. Далее вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Кнессета
Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
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