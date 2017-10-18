Фламандский парламент сформировал группу дружбы с Нагорным Карабахом

PanARMENIAN.Net - Парламент Фландрии сформировал группу дружбы с Нагорно-Карабахской республикой.

По сообщению пресс-службы президента НКР, присутствующий на торжественном мероприятии в честь формирования группы президент республики Бако Саакян поблагодарил всех, чьими усилиями создане группы оказалось возможным.

Саакян подчеркнул, что Фландрия – родина старейшей армянской общины на территории Бельгии, и армяне всегда играли роль моста между Востоком и Западом.

Он отметил, что богатая история двусторонних отношений обязательно оставит положительный след на отношениях в нынешний период.