Видеоролик о Геноциде армян занял 3-e место на фестивале соцрекламы в Киеве

PanARMENIAN.Net - Украинский фестиваль социальной рекламы Molodiya Festival объявил победителей. Так,видеоролик из Армении о Геноциде армян - «Спасибо за шанс расцвести снова. Армяне» Андраника Берберяняна и Андрея Лидаговского занял третье место.

«После Геноцида 1915-го армянам пришлось нелегко. Тогда понадобилась помощь всего мира для того, чтобы пережить этот удар истории. Поэтому мы говорим «спасибо» народам, которые приняли нас и поддержали в трудный момент», - сказали авторы 32-секудного видео, пишет Gazeta.ua.

2-е место заняла реклама о чипировании домашних любимцев «Розыск». Авторы Young & Hungry production таким образом привлекают внимание к проекту специального чипирования животных, когда с помощью микрочипа, который безболезненно вводят под кожу животного, можно идентифицировать его владельца.

Победителем фестиваля стала работа об электронном реестре животных Animal ID, авторства Алины Маточкиной и Никиты Булгакова.

Победители получили денежные вознаграждения и ротацию в сети кинотеатров «Планета Кино» в пяти городах Украины.Работы целый год будут демонстрировать в рамках путешествующего Molodiya Festival во многих городах страны и за рубежом.