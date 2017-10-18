Видеоролик о Геноциде армян занял 3-e место на фестивале соцрекламы в Киеве (видео)
18 октября 2017 - 18:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Украинский фестиваль социальной рекламы Molodiya Festival объявил победителей. Так,видеоролик из Армении о Геноциде армян - «Спасибо за шанс расцвести снова. Армяне» Андраника Берберяняна и Андрея Лидаговского занял третье место.
«После Геноцида 1915-го армянам пришлось нелегко. Тогда понадобилась помощь всего мира для того, чтобы пережить этот удар истории. Поэтому мы говорим «спасибо» народам, которые приняли нас и поддержали в трудный момент», - сказали авторы 32-секудного видео, пишет Gazeta.ua.
2-е место заняла реклама о чипировании домашних любимцев «Розыск». Авторы Young & Hungry production таким образом привлекают внимание к проекту специального чипирования животных, когда с помощью микрочипа, который безболезненно вводят под кожу животного, можно идентифицировать его владельца.
Победителем фестиваля стала работа об электронном реестре животных Animal ID, авторства Алины Маточкиной и Никиты Булгакова.
Победители получили денежные вознаграждения и ротацию в сети кинотеатров «Планета Кино» в пяти городах Украины.Работы целый год будут демонстрировать в рамках путешествующего Molodiya Festival во многих городах страны и за рубежом.
Самое значимое
«Президенты согласились принять меры по активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги по снижению напряженности на линии соприкосновения», – отмечается в сообщении
«Наша встреча с президентом Бако Саакяном была очень продуктивной, и мы обсудили многие вопросы, связанные с конфликтом»,- отметил Шефер после встречи с президентом НКР
Цинкер сообщил, что проект признания Геноцида армян уже утвержден комиссией Кнессета по культуре. Далее вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Кнессета
Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
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