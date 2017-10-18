Мхитарян встретился в Лиссабоне с партнером по сборной Армении Казаряном
18 октября 2017 - 17:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян в Лиссабоне встретился с партнером по сборной Армении, полузащитником португальского «Маритиму» Геворгом Казаряном.
Он пожелал Мхитаряну удачи в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики».
«Очень рад видеть тебя, друг мой. Удачи»,- написал в Instagram Казарян.
Mатч «Бенфика» - «Манчестер Юнайтед» состоится 18 октября в Лиссабоне и начнется в 22:45 по ереванскому времени.
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