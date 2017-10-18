Мхитарян встретился в Лиссабоне с партнером по сборной Армении Казаряном

PanARMENIAN.Net - Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян в Лиссабоне встретился с партнером по сборной Армении, полузащитником португальского «Маритиму» Геворгом Казаряном.

Он пожелал Мхитаряну удачи в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики».

«Очень рад видеть тебя, друг мой. Удачи»,- написал в Instagram Казарян.

Mатч «Бенфика» - «Манчестер Юнайтед» состоится 18 октября в Лиссабоне и начнется в 22:45 по ереванскому времени.