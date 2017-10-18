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Левон Айрапетян скончался в российской колонии: Его похоронят в Москве

Левон Айрапетян скончался в российской колонии: Его похоронят в Москве
18 октября 2017 - 18:41 AMT

PanARMENIAN.Net - Похороны армянского мецената Левона Айрапетяна, скончавшегося 18 октября, пройдут в Москве. Об этом сообщила дочь предпринимателя Анжелика Айрапетян.

По ее словам, Айрапетян скончался ночью в мордовской колонии, и, согласно последнему пожеланию мецената, его похоронят в Москве, передает «Кавказский узел».

Айрапетян перенес несколько инфарктов и страдал онкологическим заболеванием, а в последнее время состояние его здоровья стало крайне тяжелым. Защита неоднократно обращалась в суд с просьбой о досрочном освобождении предпринимателя в связи с ухудшением состояния здоровья.

На 18 октября было назначено заседание суда, на котором должна была быть рассмотрена апелляционная жалоба адвокатов Айрапетяна.

Левон Айрапетян был задержан в Москве 15 июля 2014 года по подозрению в растрате и отмывании денежных средств, приобретенных преступным путем. 14 апреля 2016 года Замоскворецкий суд Москвы признал его виновным в хищении 700 тысяч долларов у матери бывшего сенатора Игоря Изместьева и назначил четыре года колонии. Мосгорсуд в июне 2016 года оставил в силе приговор.

Левон Айрапетян входил в десятку самых богатых представителей армянской диаспоры в мире, был крупным инвестором Нагорного Карабаха и считался лоббистом на мировом уровне признания геноцида армян Османской империей.

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Kavkaz-uzel.eu: Армянский меценат Айрапетян умер в российской колонии
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