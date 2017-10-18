Неонацистский лидер признался - он еврей и гей

PanARMENIAN.Net - Один из лидеров британских неонацистов Кевин Уилшоу заявил о своем еврейском происхождении, назвал расизм мусором и признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом он заявил в интервью Channel 4 News.

Уилшоу рассказал, что раскаивается в своих действиях в прошлом и покидает ряды неонацистов. Он сообщил, что ему, еврею по матери, удалось примириться с принадлежностью к антисемитской организации. Гораздо сложнее оказалось примирить его гомосексуализм с гомофобией, которой придерживались его товарищи, пишет Lenta.ru.

Он сознался, что участвовал в потасовках, но дрался исключительно в целях самообороны. «Во время стычки в Лидсе я разбил о чью-то голову стул», — вспомнил он.

Уилшоу отметил, что никогда не применял насилия к меньшинствам. «Я знаю случаи, когда людей избивали только за то, что они черные. Но это было отвратительно до тошноты, именно это и перевернуло мое сознание», — подчеркнул он.

Британец также заявил, что намерен бороться против своих бывших товарищей. «Я хочу причинить им вред. Тем, кто распространяет этот мусор (расистскую идеологию - ред.), кто живет ложью и находится на крючке этой пропаганды. Я хочу причинить им боль», — подчеркнул мужчина.

Уилшоу в 1980-х годах был одним из основателей, а затем лидеров британского Национального фронта. Организация выступала за «чистоту расы» и высылку всех иммигрантов из Соединенного Королевства.