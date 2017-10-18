Каир назван самым опасным для женщин мегаполисом

PanARMENIAN.Net - Благотворительная организация Thomson Reuters Foundation опубликовала список мировых мегаполисов, наиболее опасных для женщин. Возглавил список египетский Каир.

Рейтинг основан на опросах экспертов. Основными критериями при оценке городов были уровень сексуального насилия, доступность медицинских услуг, экономические возможности, включая доступ к образованию. Также учитывалась распространенность в мировых мегаполисах определенных культурных традиций, например, женского обрезания и практики выдачи замуж против воли девушки.

Египетская столица, население которой составляет около 19 млн человек, возглавила рейтинг из-за высокого риска сексуальных домогательств и насилия в отношении женщин, а также распространенности принудительных браков, пишет BBC.

В первую пятерку также попали пакистанский Карачи, столица Демократической Республики Конго Киншаса, индийская столица Дели и столица Перу Лима. Самым безопасным мегаполисом для женщин оказался Лондон. Столица Великобритании заняла первое место по двум из четырех критериев: доступности здравоохранения и экономическим возможностям. Вторым оказался Токио, далее следует Париж. Москва также оказалась безопасным мегаполисом с точки зрения уровня сексуального насилия и самым безопасным в мире городом в плане опасных для здоровья и жизни женщин религиозно-культурных обычаев и практик.

В каждом из 19 мегаполисов Thomson Reuters Foundation обратился к 20 экспертам, занимающимся проблемами женщин, включая научных работников, сотрудников неправительственных организаций, работников здравоохранения, политиков и блогеров.

Список экспертов был составлен на основе базы данных экспертов по правам женщин, имеющейся у самого фонда, а также из ключевых групп в каждом городе. В этом списке были учтены и поисковые запросы в интернете по именам наиболее известных женщин-экспертов. Всего было опрошено 380 экспертов и получено 355 ответов. Опрос проводился по телефону и электронной почте с 1 июня по 28 июля 2017 года.