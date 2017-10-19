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Музыкальный конкурс «7 нот» от Сержа Танкяна: Победитель получит $5000 (видео)

Музыкальный конкурс «7 нот» от Сержа Танкяна: Победитель получит $5000
 19 октября 2017 - 11:56 AMT

PanARMENIAN.Net - Всемирно известный американский рок-музыкант армянского происхождения, лидер популярной рок-группы System of a Down Серж Танкян объявил музыкальный конкурс «7 нот», победитель которого получит в качестве приза 5000 долларов.

Танкян опубликовал видеоролик, в котором представил первые 7 нот нового произведения и предложил продолжить его в стиле рока, джаза или симфонии, но длительностью не более 3 минут.

Произведение нужно представить до 15 декабря.

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Запись Сержа Танкяна в Facebook
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