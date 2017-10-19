Армянская Menu Group привлекла $3 млн инвестиций

PanARMENIAN.Net - Служба доставки Menu Group, действующая в Армении, Грузии и Белоруссии, привлекла $3 млн инвестиций от американских фондов Perea Capital, Hayastan 1 и латвийской SOLventures, управлеямой основателем Delivery Club Левоном Оганесяном.

Деньги будут вложены в дальнейшее технологическое развитие сервиса и его распространене на новые рынки.

«Средства позволят нам ускорить рост, поднять уровень менеджмента и опыта, продерживаться наукоемкого, быстрого развития, одновременно ставя в приоритет нужды наших клиентов, партнеров-ресторанов, преданных курьеров и остальных сотрудников», - сказал основатель Menu Group Ваан Керобян.

Ежегодно компания выполняет около миллиона доставок в Армении, Грузии и Белоруссии. По итогам 2017 года компания ожидает прибыль в $3 млн.