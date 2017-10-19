Слушания в Конгрессе США: Армения не доверяет гарантиям безопасности в рамках карабахского вопроса

PanARMENIAN.Net - Есть серьезная угроза возобновления карабахского конфликта, и это чревато гуманитарной катастрофой. Об этом заявила 18 октября независимый эксперт по карабахскому конфликту Магдалена Гроно во время брифинга, организованного Хельсинкской комиссией Конгресса США.

По ее словам, между сторонами нет доверия, и в переговорном процессе мало доверия. Так, Азербайджан подозревает посредников урегулирования конфликта в попытке утвердить нынешний статус-кво Карабаха, а армянская сторона больше не доверяет гарантиям безопасности, отметила эксперт, передает «Голос Америки».

Гроноотметила, что линия соприкосновения карабахско-азербайджанский сил является одним из самых милитаризованных регионов мира, в первую очередь, за счет наращивания Азербайджаном военного бюджета и закупа сторонами оружия у России, Турции, Израиля и Пакистана. Она подчеркнула, что эскалация конфликта может перерасти в полномасштабную войну и потенциально втянуть в нее региональные державы и другие страны, включая и Грузию, где проживают много армян и азербайджанцев.

Далееперед участниками мероприятия выступил посол Кэри Кавано, который отметил, что нагорно-карабахский конфликт уже давно не является «замороженным». По его словам, стороны должны реализовать достигнутые ранее договоренности по увеличению числа международных наблюдателей на линии соприкосновения.

Бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик, со своей стороны, отметил, чтопозиции сторон в урегулировании конфликта не очень отдалены.

16 октября в Женеве, в посольстве Армении в Швейцарской Конфедерации, президент РА Серж Саргсян провел встречу с представителями армянской общины и представил итоги состоявшихся в тот же день переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. «Мы договорились принять меры для дальнейшего ослабления напряженности, чтобы на передовой у нас не было жертв. Должен сказать, что и президент Азербайджана, и я в этом глубоко заинтересованы. Дай Бог, чтобы он всегда так думал. Он тоже прекрасно понимает сложность проблемы, естественно, я также, но это такой вопрос, у которого никогда не будет простого решения. Но в одном хочу, чтобы вы все были уверены: для нас не может быть решения, которое может так или иначе нарушить безопасность Карабаха. Единственным для нас решением является то, чтобы Карабах был вне состава Азербайджана», – сказал Саргсян.