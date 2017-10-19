Скоулс раскритиковал игру Мхитаряна против «Бенфики»

PanARMENIAN.Net - Экс-игрок «Манчестер Юнайтед», футбольный комментатор Поул Скоулс раскритиковал игру родной команды и полузащитника клуба и сборной Армении Генриха Мхитаряна после выездной встречи с «Бенфикой».

«Команда не играла достаточно хорошо, и Мхитарян не играл достаточно хорошо. Тем не менее, они заработали три очка, что важно», - сказал он на канале BT Sport.

Встреча с «Бенфикой» в рамках Лиги Чемпионов завершилась победой «МЮ». Единственный гол забил Маркус Рэшфорд.

Мхитарян был заменен на 90-й минуте матча.