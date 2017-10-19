Forbes: Семья Петросянов - самый известный поставщик икры в США
19 октября 2017 - 14:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянская семья Петросянов является самым известным поставщиком икры в США на сегодняшний день. Об этом пишетForbes Russia в статье под названием «Пища богов: как черная икра, символ богатства и роскоши, стала бизнесом на $50 млн».
Издание отмечает, что семья сбежала из России после революции и основала икорный бизнес в Париже в 1920 годах. Они появились на американском рынке в 1980 году, и сейчас является известным поставщиком икры, фуа-гра и копченого лосося по всеми миру, с ежегодным доходом $50 млн.
Семья Петросянов гордится своим исключительным правом импортирования российской икры в США. Кристиан Петросян часто говорит, что иранская икра не сравнится с российской икрой: «Вы не можете быть настолько уверены в продукте, покупая его в Иране».
Семья Петросянов является крупным поставщиком. В 1984 году семья открыла шикарный ресторан «Манхэттен» в стиле ар-деко. Они также убедили Bloomingdale открыть бутик икры и дегустационные кафе в Нью-Йорке, Чикаго и Бока-Ратоне. Ресторан «Манхэттен» переполнен приезжими на выходных, которые покупают продукцию Петросянов.
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