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HMD Global представила стеклянный Nokia 7

HMD Global представила стеклянный Nokia 7
19 октября 2017 - 13:47 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания HMD Global представила в Китае Nokia 7, свой новый смартфон среднего уровня. Смартфон заключен в корпус с алюминиевой рамкой и скругленными стеклянными панелями Corning Gorilla Glass.

Nokia 7 оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), стеклом Corning Gorilla Glass 3 со скругленными кромками 2.5D, сканером отпечатков пальцев, 16-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами, пишет Ferra.ru.

Одной из изюминок стала возможность двусторонней съемки Dual-Sight, когда фронтальная и основная камеры снимают одновременно, создавая так называемые Bothie.

Аппаратной основой стал восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 630, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS, есть порт USB Type-C и 3,5-мм разъем для наушников. Размеры составляют 141,2 x 71,45 x 7,92 мм. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat, обещано обновление Android 8.0 Oreo.

Nokia 7 поступит в продажу в белом и черном вариантах по цене 376 и 406 долларов США с 24 октября.

Ссылки по теме:
Ferra.ru: Стеклянный Nokia 7 представлен официально
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