BlackBerry запускает продажу нового смартфона Motion в Европе

PanARMENIAN.Net - Самый новый смартфон BlackBerry, модель под названием Motion, поступает в продажу в Европе.

Ранее смартфон дебютировал в ОАЭ и Саудовской Аравии.

У британских ритейлеров BlackBerry Motion оценен в 399 фунтов стерлингов, а в остальной Европе — в 469 евро. Продажи в Великобритании должны начаться в конце октября. Для сравнения, в ОАЭ и Саудовской Аравии смартфон оценен порядка 460 долларов США, пишет Ferra.ru.

Интересно, что это на 100 евро меньше, чем стоил BlackBerry Keyone с QWERTY-клавиатурой на момент европейского релиза.

BlackBerry Motion выполнен в стандартном для современных смартфонов форм-факторе моноблока с экраном почти во всю переднюю панель. Производителем стала компания TCL Communication.

Смартфон получил сканер отпечатков пальцев в домашней кнопке Smart Convenience Key. Он оснащается 5,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 12-мегапиксельной основной камерой с сенсором Sony IMX378 и двухцветной вспышкой, 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 2 ТБ,

Аккумулятор обладает емкостью 4000 мАч и быстрой зарядкой Qualcomm Quick Charge 3.0. Кроме того, BlackBerry Motion стад первым смартфоном BlackBerry с защитой от воды уровня IP67. Поддерживаются две SIM-карты, 4G LTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС, NFC, есть порт USB Type-C. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat. Размеры составляют 155,7 x 75,4 x 8,13 мм.