Америабанк представил преимущества платежной карты ArCa Mir

PanARMENIAN.Net - Америабанк, который выступает как взаиморасчетный банк в процессе интеграции платежных систем ArCa Армении и Mir России, предлагает конкурентные и гибкие условия платежных карт ArCa Mir.

Как сообщает пресс-служба банка, карта Америабанка ArCa MIR имеет ряд преимуществ на финансовом рынке, в частности, низкая комиссия по обслуживанию карты, бесплатное обслуживание в банкоматах Америабанка, а также бесплатное начисление сумм на карту через Америабанк и через банкоматы банка. Также предоставляется возможность бесплатного получения SMS сообщений при осуществлении сделок на суммы более 10 000 драмов. Карту возможно заказать также онлайн, непосредственно с сайта Америабанка.

Платежная карта ArCa Mir, которая обслуживается в Армении и РФ, предоставляют возможность обналичивать и начислять средства также во всех тех странах, где обслуживаются карты платежной системы Mir.

Америабанк доступен своим клиентам в режиме 24/7 и в случае проблем и вопросов с ArCa Mir в любой точке мира картодержатели могут в круглосуточном режиме позвонить по номеру 56 11 11, получив необходимое содействие.