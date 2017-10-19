Америабанк представил преимущества платежной карты ArCa Mir
19 октября 2017 - 16:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Америабанк, который выступает как взаиморасчетный банк в процессе интеграции платежных систем ArCa Армении и Mir России, предлагает конкурентные и гибкие условия платежных карт ArCa Mir.
Как сообщает пресс-служба банка, карта Америабанка ArCa MIR имеет ряд преимуществ на финансовом рынке, в частности, низкая комиссия по обслуживанию карты, бесплатное обслуживание в банкоматах Америабанка, а также бесплатное начисление сумм на карту через Америабанк и через банкоматы банка. Также предоставляется возможность бесплатного получения SMS сообщений при осуществлении сделок на суммы более 10 000 драмов. Карту возможно заказать также онлайн, непосредственно с сайта Америабанка.
Платежная карта ArCa Mir, которая обслуживается в Армении и РФ, предоставляют возможность обналичивать и начислять средства также во всех тех странах, где обслуживаются карты платежной системы Mir.
Америабанк доступен своим клиентам в режиме 24/7 и в случае проблем и вопросов с ArCa Mir в любой точке мира картодержатели могут в круглосуточном режиме позвонить по номеру 56 11 11, получив необходимое содействие.
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