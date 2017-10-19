США призвали палестинский ХАМАС разоружиться и признать Израиль
19 октября 2017 - 15:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Спецпредставитель США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт призвал палестинское радикальное движение ХАМАС разоружиться и признать Израиль, если оно желает участвовать в будущем палестинском правительстве национального единства.
«Любое палестинское правительство должно недвусмысленно и подчеркнуто выразить приверженность отказу от насилия, признать право Израиля на существование, принять предшествующие соглашения и обязательства между сторонами, включая обязательство о разоружении террористов, и выразить приверженность мирным переговорам», - заявил он 19 октября, пишет Deutsche Welle.
«Если движение ХАМАС желает играть какую-либо роль в палестинском правительстве, то оно должен выполнить эти базовые требования», - подчеркнул американский дипломат. Тем самым Гринблатт встал на сторону Израиля, который заявил, что не будет вести переговоров с палестинским правительством национального единства с участием ХАМАС, если это радикальное исламистское движение не выполнит целого ряда требований, включая отказ от насилия и признание права Израиля на существование.
Руководство ХАМАС резко раскритиковало требование США.
«Это вопиющее вмешательство в палестинские дела, поскольку только наш народ имеет право выбирать свое правительство в соответствии со своими высшими стратегическими интересами», - заявил высокопоставленный представитель ХАМАС Бассем Наим в интервью агентству AFP.
Он обвинил США в том, что те поддались давлению со стороны правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
В начале октября движение ФАТХ главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса и ХАМАС на встрече в Каире подписали договор о примирении. Этот документ призван положить конец 10-летнему конфликту между двумя движениями и открыть путь к формированию палестинского правительства национального единства.
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