// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

США призвали палестинский ХАМАС разоружиться и признать Израиль

США призвали палестинский ХАМАС разоружиться и признать Израиль
19 октября 2017 - 15:29 AMT

PanARMENIAN.Net - Спецпредставитель США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт призвал палестинское радикальное движение ХАМАС разоружиться и признать Израиль, если оно желает участвовать в будущем палестинском правительстве национального единства.

«Любое палестинское правительство должно недвусмысленно и подчеркнуто выразить приверженность отказу от насилия, признать право Израиля на существование, принять предшествующие соглашения и обязательства между сторонами, включая обязательство о разоружении террористов, и выразить приверженность мирным переговорам», - заявил он 19 октября, пишет Deutsche Welle.

«Если движение ХАМАС желает играть какую-либо роль в палестинском правительстве, то оно должен выполнить эти базовые требования», - подчеркнул американский дипломат. Тем самым Гринблатт встал на сторону Израиля, который заявил, что не будет вести переговоров с палестинским правительством национального единства с участием ХАМАС, если это радикальное исламистское движение не выполнит целого ряда требований, включая отказ от насилия и признание права Израиля на существование.

Руководство ХАМАС резко раскритиковало требование США.

«Это вопиющее вмешательство в палестинские дела, поскольку только наш народ имеет право выбирать свое правительство в соответствии со своими высшими стратегическими интересами», - заявил высокопоставленный представитель ХАМАС Бассем Наим в интервью агентству AFP.

Он обвинил США в том, что те поддались давлению со стороны правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

В начале октября движение ФАТХ главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса и ХАМАС на встрече в Каире подписали договор о примирении. Этот документ призван положить конец 10-летнему конфликту между двумя движениями и открыть путь к формированию палестинского правительства национального единства.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: США потребовали от ХАМАС разоружиться и признать Израиль
 Самое значимое
К Земле летит крупнейший астероидК Земле летит крупнейший астероид
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Россия доставила в Азербайджан новую партию военной техникиРоссия доставила в Азербайджан новую партию военной техники
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
Partner news
 Статьи
Дети-убийцы, нефть и геноцид

Что происходит в стране «Героя Авроры»

 Самое читаемое в разделе
Александр Лапшин: Как меня убивали в бакинской тюрьме
Курс биткоина установил новый рекорд - выше $5800
В США арестовали скрывавшегося 27 лет клоуна-убийцу
В Иране заявили о наличии 10-тонной бомбы собственного производства
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Карабахский военнослужащий погиб в результате огня с азербайджанской стороны «Министерство обороны Арцаха разделяет боль тяжелой утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего», – говорится в сообщении.
В Башкирии вынесен приговор разжигателю межнациональной вражды к армянам и другим нацменам Подсудимый признал свою вину и удалил текст со своей страницы. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 2 года условно
Армения одобрила подписание соглашения с РФ о международном автосообщении Исключение, по его словам, составят те случаи, когда законодательством другого государства не предусмотрено других положений
Тяжелоатлет Давид Ованнисян стал вице-чемпионом Европы Ованнисян также завоевал малую серебряную медаль в упражнении рывок, подняв 158 кг, Авагян удостоился бронзовой медали – 156 кг