Тяжелоатлет Жорж Егикян завоевал малую бронзу на ЧЕ
19 октября 2017 - 16:23 AMT
PanARMENIAN.Net - В албанском городе Дуррес проходит чемпионат Европы по тяжелой атлетике до 20 и 23 лет.
В весовой категории 77 кг представитель Армении Жорж Егикян (U23) завоевал малую бронзовую медаль в упражнении толчок, подняв 175 кг, сообщает пресс-служба НОКА.
В упражнении рывок Егикян зафиксировал лишь 140 кг, заняв 7-е место. Армянский тяжелоатлет стал 5-м в двоеборье с результатом 315 кг.
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Ялян выступает в весовой категории 58 кг.
Бронзовыми медалистами стали среди молодых людей Феликс Даниелян (48 кг) и Ваагн Чалян (82 кг)
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