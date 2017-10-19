Тяжелоатлет Жорж Егикян завоевал малую бронзу на ЧЕ

PanARMENIAN.Net - В албанском городе Дуррес проходит чемпионат Европы по тяжелой атлетике до 20 и 23 лет.

В весовой категории 77 кг представитель Армении Жорж Егикян (U23) завоевал малую бронзовую медаль в упражнении толчок, подняв 175 кг, сообщает пресс-служба НОКА.

В упражнении рывок Егикян зафиксировал лишь 140 кг, заняв 7-е место. Армянский тяжелоатлет стал 5-м в двоеборье с результатом 315 кг.